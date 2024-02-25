"İstanbul’a 131 kilometre raylı sistem hattı kazandırdık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Pazartesi günü açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ni tanıttı. Basın toplantısına, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da katıldı. Uraloğlu, Yedikule İstasyonu'nda yaptığı açıklama sonrasında, istasyonu gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, “Hatırlarsanız İstanbul’umuzda; Ekim 2022’de Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nı, Geçen yıl da 22 Ocak da İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metro Hattı’nı, 8 Nisan’da da Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’nı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Yaklaşık bir ay önce de Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını yapmıştık. Yarın ise 140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet veren ama Asrın Projesi Marmaray ile hizmetini tamamlayıp atıl duruma düşen Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik hattımızı modernize edilmiş olarak hizmete sunacağız" dedi.

"ŞEHRİN KALBİNDE BÜYÜK BİR YEŞİL ALAN İMKANI SUNDUK"

Uraloğlu, “Yepyeni bir konsept ile yaya odaklı bir raylı sistem projesini İstanbul’a sunmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Projemiz kapsamında ayrıca; 7,3 km yaya ve bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare Meydan ve Rekreasyon Alanları, 6 bin metrekare Kapalı Sosyal Kültürel Alan 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi inşa ederek İstanbul halkına ayrıca katkı sunduk. 215 bin metrekarelik çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresini demiryolu ulaşımı için kullandık. Geri kalan 122 bin 550 metrekarelik kesimi ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme, gezinti, spor ve rekreasyon alanları olarak düzenlendik. Böylece İstanbul’umuza yeni nesil ulaşım projesi kazandırdık. Bu kısmı İstanbullu vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açarak şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan imkanı sunduk" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL’UN ULAŞIM SORUNUNU ARTIK YÜZEYDEN ÇÖZMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Uraloğlu, "İstanbul’a 131 kilometre raylı sistem hattı kazandırdık. Yarın, Sirkeci-Kazlıçeşme hattımızı da açtığımızda bu uzunluk 139 kilometreyi geçecek. İnşallah, bu yılın ilk çeyreği içerisinde; 7 İstasyonu ile 8,4 kilometre uzunluğundaki Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattı’nı, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimini tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Elbette bu çalışmalar burada kalmayacak. Yaptığımız araştırmalar İstanbul’un bin 4 km metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul’un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Yeraltına, yani metrolara inmeniz gerekiyor. Bakanlığımızın yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul’un raylı sistem uzunluğunun 394 kilometreye çıkacağı düşünüldüğünde demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL GERÇEK HİZMETİ BEKLİYOR"

Uraloğlıu, “İstanbul, temel atmama törenleri değil, ihtiyaçları giderecek proje üstüne projeyi, yani gerçek hizmeti bekliyor. İstanbul, hemşerilerimizin dertleriyle dertlenen, tek gayesi sadece İstanbul olan bir belediye başkanını hak ediyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Murat Kurum ile de İstanbul’un duraklama dönemine son vererek, seçimden hemen sonra mevcut yönetimin bir arpa boyu yol gidemediği belediye sorumluluğundaki raylı sistem uzunluğu ilk 5 yılda iki katına, 2034 yılında ise bin kilometreye çıkaracağız inşallah" dedi.