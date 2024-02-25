Erbakan:"Belediyelerimizi borç ve faiz batağından kurtaracağız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bağcılar’da Sivaslılar Derneği’ni ziyaret etti. Erbakan’a, Yeniden Refah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Altınöz, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı ile çok sayıda partili de eşlik etti.

“31 MART SEÇİMLERİNİN FAVORİ PARTİSİYİZ”

Son 5 ayda üye sayısında ciddi bir artış olduğunu söyleyen Erbakan, “Milletimizin teveccühü ve dava erlerinin fedakarlığıyla bu dava ikinci kırk yılda yeniden yükseliyor. Partimize olan teveccüh, katılımlar, üye kayıtları her geçen gün rekorlar kırarak artıyor. Milletimiz tarafından umudun ve kurtuluşun adresi olarak görülüyoruz. Bunun en güzel göstergesi üye sayılarımızdaki artıştır. Beş buçuk ayda 265 binden 443 bin üye sayısına ulaştık. Yani neredeyse 5 senede yapılan üyeyi 5 buçuk ayın içerisinde gerçekleştirdik. Türkiye’de de başka bir ülkede de bu kadar kısa bir sürede böyle bir muazzam büyümeyi gösteren başka bir siyasi parti yok. Yeniden Refah partimiz Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisidir ve 31 Mart seçimlerinin de favori partisidir. Son 19 günde üye sayımız 30 bin arttı. 19 günde 30 bin demek 1 ayda neredeyse 50 bin üye demektir. Bu hızla gidersek Allah’ın izniyle 1 senede 500 bin üyeyi değil 1 milyon üyeyi geçeceğiz” diye konuştu.

“SAHADA GÖRDÜĞÜMÜZ ATMOSFER 1994 YILINI HATIRLATIYOR”

Sahada gördüğü atmosferin 1994 yılını hatırlattığını söyleyen Erbakan, şöyle devam etti:

“Şu anda sahada gördüğümüz atmosfer, bizlere 1994 yılını hatırlatıyor. Bizlere Refah Partimizin yıllar sonra Meclis’e taşındığı 1991 seçimlerinin atmosferini hatırlatıyor. İnşallah 2024’te de tarih tekerrür edecek ve yerel yönetimlerde yeniden Milli Görüş iktidarı, Yeniden Refah iktidarı gerçekleşecek. 31 Mart’ta Yeniden Refah Partimizin başarısının önemi büyük. Milletimizin ahlaklı belediyecilikle buluşması için önemli. Milli Görüş belediyeciliğiyle ahlaklı belediyecilikle özlem duyulan 94 ruhuyla yeniden milletimizin kavuşması için önemli. Diğer bir önemi ise 2028 seçimlerine Yeniden Refah Partimizin güçlü bir şekilde girebilmesi. 2028’de Milli Görüş’ün ve Yeniden Refah’ın iktidar olabilmesi için bu seçim oldukça önemli. 31 Mart’ta muazzam bir çıkış yapacağız ki 2028’de de Milli Görüş’ü iktidara taşıyabilelim.”

“TÜRKİYE’NİN YÜZDE 45’İ AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

Milli Görüş’ün 2028’de iktidar olabilmesinin öneminden bahseden Erbakan, “İşte milletimizin hali ortada. Enflasyon, hayat pahalılığı bir yanda emeklinin, asgari ücretlinin maaşı diğer yanda. Memurun, işçinin, köylünün, küçük esnafın maalesef limon gibi sıkılıp ezildiğini görüyoruz. Asgari ücret 17 bin lira yapıldı. Açlık sınırı 19 bin lira oldu. Daha asgari ücretin zamlı hali işçinin eline geçmeden açlık sınırının altında kaldı. Bu ülkede yoksulluk sınırı 50 bin lira. Dört kişilik bir ailenin bu enflasyon ortamında kimseye muhtaç kalmadan yaşayabilmesi için eline 50 bin lira geçmesi gerekiyor. Bu rakamlarla bu hesaplarla Türkiye’nin yüzde 45’i açlık sınırının altında, yüzde 85’i yoksulluk sınırının altında. Neden böyle oluyor? Millete kaynak gitmiyor. Kaynak, faize gidiyor. Devlet, 2024’te 1,25 trilyon lira faiz ödeyecek. 40 milyar dolar; 10 milyon asgari ücretlinin 1 senelik maaşını 1 senede faize veriyor. 40 milyar dolara 4 tane İstanbul Havalimanı yapılır. 40 milyar dolara 30 tane Avrasya Tüneli yapılır, 6 tane İstanbul-İzmir otoyolu yapılır. Bir ülkede hükümetin görevi vatandaşa sadaka dağıtmak değil; onların alım gücünü, refah seviyesini artırmaktır. Milli Görüş’ün ekonomi modeli uygulanmadan, denk bütçe yapılmadan, israf önlenmeden, imtiyazlılara kaynak aktarılması önlenmeden; önce millet, önce ezilenler anlayışıyla hareket etmeden bu krizlerden çıkmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

31 MART’TA ALACAĞIMIZ MUAZZAM SONUÇ, YENİDEN REFAH’I 2028’DE İKTİDARA TAŞIYACAK

Erbakan, “31 Mart’ta alacağımız muazzam sonuç, Yeniden Refah’ı 2028’de iktidara taşıyacak. İktidara geldiğimizde daha önce de yaptığımız gibi denk bütçeyi getirip israfı önleyeceğiz. Faizden milyarlarca lirayı kurtaracağız, imtiyazlılara haksız yere aktarılan kaynakları alacağız. Bütün bu tasarruf ve imkanla milletin yüzünü yeniden güldüreceğiz. İsrafın, yolsuzluğun, hırsızlığın, rüşvetin asla ve asla giremeyeceği belediyeler olacak. En alt kategorideki bir belediye çalışanından belediye başkanına kadar kimsenin haksız zenginleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Ahlaklı belediyecilik hakim kılınacak. Torpil, adaletsizlik ve adam kayırmacılığa son vereceğiz. İşi yandaşlara değil, ehline vereceğiz” dedi.