Esenler'de "Fahri müfettiş" protestosu

Özgür EREN / İstanbul

Esenler'de bazı araç sürücülerine Davutpaşa Mahallesi 55. sokakta aynı gün ve aynı saatte defalarca trafik cezası yazıldı. Durumu protesto etmek isteyen sürücüler araç konvoyu oluşturarak 55. sokağa geldi. Sürücüler tekrar ceza yazılmaması için araç plakalarını kapatırken, durumu korna çalarak protesto etti.

"BU SOKAKTAN 48 TANE CEZA GELDİ"

Aynı sokakta aracına defalarca ceza yazılan Ahmet İpri , "2023 yılında bu adam yememiş içmemiş oturduğu yerden bize ceza yazmış. Ses açmışız, emniyet kemeri takmamışız, sis lambası yakmamışız, ters yöne girmişiz. Sokak burası ters yöne girsen ne olur, düz yöne girsen ne olur, senin derdin ne? Oğlumun nişanlısı oturuyor bu sokakta. Bu sokağa benim arabamın girmeme şansı yok. Araçlar sabah girmiş sokağa ceza yazmış, akşam girmiş ceza yazmış. Yalnızca bu sokaktan 62 bin lira cezam var. Bu sokaktan 48 tane ceza var burada. Belki de gelmeyenler de vardır; belki E- devlete düşmeyenler de var. Cezaların ardı arkası kesilmiyor sürekli c eza geliyor.Biz bu cezaları protesto ediyoruz. Bizi duyuyorsa çıksın gelsin, 'Ben yazdım' desin. Biz de ' Senin derdin ne ?' diyelim. Cadde değil otoban değil, adam yazmış da yazmış. Bizim gibi bu sokakta ceza yazılan en az 3 bin kişi var. Adam komşusuna bile ceza yazmış. Bu adamın psikolojik sorunları var. Bu adamı bizim başımızdan alın’’ diyerek duruma isyan etti.

"ESENLER DIŞINDA OLMAMA RAĞMEN 7 TANE CEZA YAZILMIŞ"

55. sokak mağduru bir başka sürücü Volkan Karakaş ise, "Fahri müfettiş nezdinde emekli bir polis memuru tarafımıza defalarca ceza yazmaya başladı. 1,2,3 derken baktım ki sadece ben mağduriyet sadece benimle kısıtlı değilmiş. Şu anda whatsapp'ta grupn kurduk 150 kişiye ulaştık. Esenler'de binlerce insan var. Konvoy yaptık; herkes bu insandan şikayetçi. Aynı günde ve aynı saatte tarafımıza 7-8 tane ceza yazıp göndermekte. Mahkemeye başvurduğumuz için biz bu kişiye ulaştık. Emekli bir polis memuru. Bana ceza yazıldığı gün, elimde videolar fotoğraflar olmasına rağmen, Esenler dışında olmama rağmen tarafıma 7 adet ceza yazmış" dedi.

MAHKEME CEZAYI İPTAL ETMEDİ

55. sokakta ikamet eden Bayram Acar, "Ben bu sokakta 1-1.5 ay önce ceza yedim. Muallak bir kanundan ceza yazmış. Mahkemeye itiraz ettim ancak mahkeme, aracın hareket halinde mi yoksa park halinde mi olduğu belli olmamasına rağmen 'Cezayı iptal etmiyoruz’' dedi" ifadesini kullandı.55. Sokak'ta toplanan sürücüler korna çalarak sokaktan ayrıldı.