Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ezine'ye bağlı Alemşah köyü yakınlarında operasyon düzenledi. Ekiplerin durdurduğu araçta 68 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi M.D. yakalandı. M.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Asayiş
68 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 68 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi M.D., yakalandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.