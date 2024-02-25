- Asayiş

68 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 68 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi M.D., yakalandı

68 kaçak göçmen yakalandı mask

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ezine'ye bağlı Alemşah köyü yakınlarında operasyon düzenledi. Ekiplerin durdurduğu araçta 68 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi M.D. yakalandı. M.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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25 Şub 2024 - 15:52 DHA Çanakkale/ Ezine- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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