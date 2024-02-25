Uraloğlu basın mensuplarının İmamoğlu hakkındaki davet sorusuna da yanıt verdi. Uraloğlu, "Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Kim hangi törene nasıl katılacak, hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak bizim derdimiz o değil. Derdimiz İstanbul'a hizmet etmek olmalı." dedi. Konu hakkında konuşan Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan ise, “Bakanlığımız zaten açıklama yaptı ve davet gitmediğini söyledi. Biz de İstanbul’da Fatih’te bir açılış yapılıyor. Devlet işleyişinde bir açılış yapıldığında, biz bütün herkese bir bilgi mahiyetinde duyuruyoruz.” dedi. Turan konuşmasının devamında, “Meselemiz açılış ya da kapanış değil. Sayın Başkanın da derdi, davet almak, davet edilmek ya da edilmemek değil.” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Pazartesi günü açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ni tanıttı. Basın toplantısına, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan da katıldı. Uraloğlu, Yedikule İstasyonu'nda yaptığı açıklama sonrasında, istasyonu gezerek incelemelerde bulundu. Uraloğlu konuşmasında, bakanlık tarafından İstanbul'da sürdürülen çalışmalara değindi, yeni raylı sistem hakkında bilgi verdi.

KİM HANGİ, TÖRENE NASIL KATILACAK DERDİMİZ O DEĞİL

Bakan Uraloğlu, bir basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış daveti ile ilgili açıklamaları hakkındaki sorusuna da yanıt verdi. Uraloğlu, “Bu dün ve bugün İstanbul’un ve Türkiye’nin gündemine oturdu. Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Biz İstanbul’a nasıl hizmet ederiz onun derdindeyiz. Kim hangi, törene nasıl katılacak, hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Burada güzel bir hizmeti yarın açacağız. Derdimiz İstanbul’a hizmet olmalı.” dedi.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI TURAN: BAKANLIĞIMIZ ZATEN AÇIKLAMA YAPTI VE DAVET GİTMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bakan Uraloğlu’nun ardından Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da konuyla ilgili açıklama yaptı. Turan, “Bakanlığımız zaten açıklama yaptı ve davet gitmediğini söyledi. Biz de İstanbul’da Fatih’te bir açılış yapılıyor. Devlet işleyişinde bir açılış yapıldığında nihayetinde burası Kültür ve Turizm Bakanlığı değil, biz bütün herkese bir bilgi mahiyetinde duyuruyoruz. Bence konu bu değil Ekrem Bey benim çok eski arkadaşım, bunu söylemek durumundayım. Son üç gündür İstanbul gibi bir metropolün sanki hiçbir sorunu yokmuş gibi. Burada İstanbul’a önemli bir şey kazandırılıyor. Bugün konuşmasını ben de üzülerek izledim. 15 dakika kamuoyu önünde bir açıklama yapıyor. Bir açılış var, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da sevinci. Bu davet etti, başkan davet etti… Bunu özel kalemlerimiz kendi aralarında konuştular, o yazışmaları da ben yayınlarım, bu ayıp ama kamuoyunun gündemi bu değil. Nasıl Ekrem Bey benim eski arkadaşımsa Sayın Murat Kurum da benim eski çalışma arkadaşım. Ekrem Bey bir şey konusunda çok başarılı, polemik konusunda çok başarılı. Murat Bey de polemik konusunda başarısız. Murat bir şey de çok başarılı, bizim disiplinimizde çalışmak insana hizmet etmek var. Sayın İmamoğlu bu seçimde, biraz da kızarak da arkadaşı olarak söylüyorum. Eğer bu seçimde İmamoğlu seçimde kaybedecek, görevi bırakacak olsa, bu şehirde hangi hizmeti ve özelliği ile anılacak? Ben size söyleyeyim, kaybettiğinde bir tek şeyle anılacak polemikleriyle anılacak. Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Bakanlara laf yetiştirmesiyle anılacak.” dedi.

TURAN: BAŞKANIN DERDİ DAVET ALMAK DEĞİL

Yakın dönemde açılışı gerçekleştirilecek Kara Surları Millet Bahçesi’nin açılışına İmamoğlu’lunu davet eden Turan, “Meselemiz açılış ya da kapanış değil. Sayın Başkanın da derdi, davet almak, davet edilmek ya da edilmemek değil. Mesele polemik üzerinden. Yenebilir, doğrudur. Murat Kurum’u iyi tanıyorum, geçmişte 5 yıl birlikte çalıştık. Murat Kurum polemikçi değil, çalışkan bir bakan, çalışkan bir belediye başkanıdır. Polemikte onu yenebilir ama çalışmayla onu yenemez. Şu anda İstanbul’un ihtiyacı olan nedir? Polemik midir, çalışma mıdır? Ben bunu toplumun vicdanına havale ediyorum.” dedi. Turan konuşmasının devamında, “Murat Bey’i döveceğini zannediyor. Doğrudur, kendisi polemik üstadı, polemik üzerinden dövebilir. Ama, netlikle söylüyorum iki arkadaşı da tanıyan biri olarak söylüyorum. Biz polemikçi bir belediye başkanı istemiyoruz. Biz İstanbul’da çalışan bir belediye başkanı istiyoruz, İstanbul halkının asıl ihtiyacı da İstanbul için çalışan, çalışkan bir belediye başkanıdır.” dedi.

Melihcan ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL