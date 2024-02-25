Serdal Adalı 5'inci kez başkan seçildi

Türkiye Jokey Kulübü’nün seçimli olağan genel kurulu, hafta sonunda Polat İstanbul Oteli’nde yapıldı. Tek başkan adayı olarak seçime giren Serdal Adalı, gerçekleştirilen genel kurulda 85 oy alarak Türkiye Jokey Kulübü’nde 5'inci kez başkanlığa getirildi. 93 üyenin oy kullandığı seçimde 8 oy geçersiz sayıldı.
Serdal Adalı’nın yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:
“Gülnur Gülerce, Adil Mert Kaya, Hakan Yücetürk, Halid Milli, S. Selman Taşbek, Kerem Alkan.”
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.