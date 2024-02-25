AK Parti milletvekili kaza yaptı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesi Ormanköy ışıkları mevkiinde meydana geldi. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı 54 AK 901 plakalı otomobil, Hüseyin B. yönetimindeki 34 DTP 952 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada milletvekili İnci ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin B. ve yanındaki 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.