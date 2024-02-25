Fenerbahçe'de Ankaragücü mesaisi başladı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı. Kasımpaşa karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.