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Fenerbahçe'de Ankaragücü mesaisi başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe'de Ankaragücü mesaisi başladı mask
Fenerbahçe'de Ankaragücü mesaisi başladı
Fenerbahçe'de Ankaragücü mesaisi başladı
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Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı. Kasımpaşa karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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25 Şub 2024 - 14:24 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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