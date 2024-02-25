Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tolunay Kahrıman'ın kullandığı 55 AID 405 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Kahrıman ile araçtaki Eser K., Tuğrul T. ve Fuatcan K., ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Kahrıman, hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.