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"27 yıl sonra başkente yeniden kazandırdık"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda" Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nı 27 yıl sonra başkente yeniden kazandırdık" dedi

"27 yıl sonra başkente yeniden kazandırdık" mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ata yadigârına sahip çıktık, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nı 27 yıl sonra başkente yeniden kazandırdık."

# Mansur Yavaş, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı

25 Şub 2024 - 14:04 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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