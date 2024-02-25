Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ata yadigârına sahip çıktık, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nı 27 yıl sonra başkente yeniden kazandırdık."
Ata yadigârına sahip çıktık, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nı 27 yıl sonra başkente yeniden kazandırdık.#AzLafÇokİşhttps://t.co/3dqEmlLrCV pic.twitter.com/Kv0NJ3QMk3
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 25, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.