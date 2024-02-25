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228 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı

Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 228 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı.

228 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı mask

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli bir araç durduruldu. Operasyonlarda 228 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 1 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.

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25 Şub 2024 - 13:58 DHA Edirne- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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