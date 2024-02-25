İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli bir araç durduruldu. Operasyonlarda 228 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 1 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.