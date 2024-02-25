Gaziantep’te silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Çıksorut Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı bölgede faaliyet gösteren iki kasap dükkanının sahipleri ve çalışanları arasında, ‘müşteri kapma’ anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, Mehmet Ali A. ile Halil İbrahim E. tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.