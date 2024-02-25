- Asayiş

Gaziantep’te silahlı kavga: 2 yaralı

Gaziantep’te, komşu kasaplar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep’te silahlı kavga: 2 yaralı mask
Gaziantep’te silahlı kavga: 2 yaralı
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Olay, öğle saatlerinde Çıksorut Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı bölgede faaliyet gösteren iki kasap dükkanının sahipleri ve çalışanları arasında, ‘müşteri kapma’ anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, Mehmet Ali A. ile Halil İbrahim E. tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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25 Şub 2024 - 13:30 DHA Gaziantep- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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