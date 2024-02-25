Ordu'da kaza: 3 yaralı

ORDU'da kaldırıma çarparak takla atan kamyonetin sürücüsü Metin Türk (30) hayatını kaybetti; 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Türk'ün kontrolünü yitirdiği 52 AK 090 plakalı kamyonet, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü Türk, annesi Emine Türk (53), evine tadilat için götürdüğü ustalar Ali Cuni (35) ve Dursun Cuni (38) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Metin Türk, burada kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.