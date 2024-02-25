Ordu'da kaza: 3 yaralı

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ORDU'da kaldırıma çarparak takla atan kamyonetin sürücüsü Metin Türk (30) hayatını kaybetti; 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Türk'ün kontrolünü yitirdiği 52 AK 090 plakalı kamyonet, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü Türk, annesi Emine Türk (53), evine tadilat için götürdüğü ustalar Ali Cuni (35) ve Dursun Cuni (38) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Metin Türk, burada kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.