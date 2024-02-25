"Saldırılarda 29 bin 692 sivil öldü "

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 29 bin 692 sivilin hayatını kaybettiğini, 69 bin 879 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 86 sivilin yaşamını yitirdiğini, 131 sivilin ise yaralandığını açıkladı.