Güdül Seçim Koordinasyon Merkezi açılıyor

CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından Güdül Seçim Koordinasyon Merkezi'nin Güdül Belediyesi başkan adayı Mehmet Doğanay ile 26 Şubat pazartesi 11.30'da çarşı meydanında açılacağını duyurdu.
Mansur Yavaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Güdül Seçim Koordinasyon Merkezimizi açıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir."
Güdül Seçim Koordinasyon Merkezimizi açıyoruz. @dgnymehmet
Tüm hemşehrilerimiz davetlidir.
?️ 26 Şubat Pazartesi
⏰ 11.30
? Çarşı Meydanı pic.twitter.com/ZywPc4DSlo
— Mansur Yavaş 2024 (@mansuryavas23) February 25, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.