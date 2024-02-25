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Güdül Seçim Koordinasyon Merkezi açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Güdül Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılacağını duyurdu.

Güdül Seçim Koordinasyon Merkezi açılıyor mask

CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından  Güdül Seçim Koordinasyon Merkezi'nin Güdül Belediyesi başkan adayı Mehmet Doğanay ile  26 Şubat pazartesi 11.30'da çarşı meydanında açılacağını duyurdu.

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Güdül Seçim Koordinasyon Merkezimizi açıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir."

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25 Şub 2024 - 12:31 Ankara- Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

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