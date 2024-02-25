'Araç satışı anlaşmazlığı' cinayetinde gelişme

Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi 6004'üncü Sokak'ta meydana geldi. A.Ö. (36) ile Fırat Yurteri arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce A.Ö. belindeki silahı çıkarıp, kaçmaya çalışan Fırat Yurteri’ye ateş etti. Yurteri, sırtına isabet eden 4 kurşunla yaralandı. Silah sesini duyanlar, Fırat Yurteri'yi yaralı halde yerde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Yurteri, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fırat Yurteri, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli A.Ö. ile ona yardım eden İ.Ö. (63) ve B.Ö.'nün (16), Yurteri'ne ait otomobille kaçtığı belirlendi. Şüphelilerin daha sonra araç değiştirip, Manisa yönüne gittikleri ve suç aleti tabancayı da İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde boş bir araziye attıkları tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla 3 şüpheli, dün Manisa'nın kırsal Demirci Mahallesi'nde yakalandı. A.Ö.'nün, Fırat Yurteri'den aldığı otomobilin parasını ödemeyince çıkan tartışmada yaşandığı ileri sürüldü.

İzmir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ö. ve B.Ö. tutuklandı, İ.Ö. ise serbest bırakıldı.