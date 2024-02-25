Bakkala giden çocuğa yumruklu saldırı

Vehbi DEMİR / İSTANBUL,
Olay, dün saat 13.05 sıralarında Osmangazi Mahallesi'ndeki bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, bakkala soda almak için giden 12 yaşındaki çocuk, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek müşteri tarafından darbedildi. Saldırgan, yumruk darbeleriyle yere düşen çocuğa vurmayı sürdürdü. İş yeri sahibinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıken, çocuğun saldırıya uğradığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.