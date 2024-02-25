İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsal Bağlan ve Damar mahallelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 ayrı noktada, 381 kilo esrar ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.