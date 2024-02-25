- Asayiş

381 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 381 kilo esrar ele geçirildi.

381 kilo esrar ele geçirildi mask

İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsal Bağlan ve Damar mahallelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 ayrı noktada, 381 kilo esrar ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

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25 Şub 2024 - 12:08 DHA Diyarbakir/ Lice- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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