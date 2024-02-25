G7 liderleri Ukrayna’ya destek verdiklerini açıkladı

G7 ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde ortak açıklama yayımladı. Avrupa Konseyi’nden yayımlanan ortak açıklamada, “İki yıl boyunca Rusya'nın yasadışı, haksız ve kışkırtılmamış, BM Şartı'nın açık bir ihlali olan geniş çaplı işgaline karşı direndiler. Başkan Putin'in savaş makinesini yenme, uluslarının toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme ve Ukrayna'nın egemenlik ve bağımsızlığını savunma iradelerini kanıtladılar. Başkan Putin Ukrayna'ya boyun eğdirme yönündeki stratejik hedefine ulaşamamıştır. Bunun yerine, hükümetinin pervasız eylemlerinin bedelini kendi halkına her gün ağır bir şekilde ödetmektedir. Gereksiz bir savaşı finanse etmek için Rusya'nın kaynaklarını tüketti, Rus ailelerini parçaladı ve yüz binlerce Rus'un hayatına mal oldu” denildi.

Ortak açıklamada, Ukrayna’ya desteğin sürdürüleceği ve Rusya’ya yaptırımların devam edeceği taahhüdünde bulunuldu. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını desteklemeye devam edeceğiz ve geçtiğimiz Temmuz ayında Vilnius'ta onayladığımız Ukrayna'ya Destek Ortak Deklarasyonu temelinde ikili güvenlik taahhütleri ve düzenlemelerinin sonuçlandırılması ve uygulanması da dâhil olmak üzere Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğine olan bağlılığımızı yineleyeceğiz. Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımlarımızı arttırıyor ve ülkeye yardımcı olmak üzere üretim ve teslimat kabiliyetlerimizi arttırıyoruz.

Rusya'ya saldırganlık savaşını derhal durdurması ve askeri güçlerini uluslararası alanda tanınan Ukrayna topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak çekmesi çağrısında bulunuyoruz.

Yakın zamanda onaylanan yaptırım paketlerimizin de gösterdiği üzere, Rusya'nın savaşının maliyetini arttırmaya, Rusya'nın gelir kaynaklarını azaltmaya ve savaş makinesini inşa etme çabalarını engellemeye devam edeceğiz. Rusya'ya yönelik yaptırımlarımızı tam olarak uygulama ve gerektiğinde yeni tedbirler alma kararlılığımızı sürdürüyoruz.”