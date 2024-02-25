Yusuf Yazıcı eski takımına baklava gönderdi

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2021-2022 sezonunda yarım sezon formasını giydiği Rus ekibi CSKA Moskova’daki arkadaşlarını unutmadı. 27 yaşındaki orta saha, ligin ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya Belek’teki Regnum Carya’da sürdüren CSKA Moskova’nın kampına baklava jestinde bulundu.

Yusuf Yazıcı, baklavanın üzerine ‘Sizi özledim çocuklar’ notunu düştü. CSKA’lı futbolcular ise tecrübeli oyuncunun bu jestine karşılık Yusuf’a teşekkür ederek sosyal medya hesaplarında o anları paylaştı.