Yusuf Yazıcı eski takımına baklava gönderdi

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2021-2022 sezonunda yarım sezon formasını giydiği Rus ekibi CSKA Moskova’daki arkadaşlarını unutmadı. 27 yaşındaki orta saha, ligin ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya Belek’teki Regnum Carya’da sürdüren CSKA Moskova’nın kampına baklava jestinde bulundu.
Yusuf Yazıcı, baklavanın üzerine ‘Sizi özledim çocuklar’ notunu düştü. CSKA’lı futbolcular ise tecrübeli oyuncunun bu jestine karşılık Yusuf’a teşekkür ederek sosyal medya hesaplarında o anları paylaştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.