İstanbul ve Düzce'de sahte ilaç operasyonu

Vehbi DEMİR - Derya EVREN KORKMAZ / İSTANBUL,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet" suçlarıyla sahte ilaç ve ilaç yolsuzluğu kapsamında inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından son 3 ayda polis ekipleri tarafından metruk depolarda ele geçirilen yasadışı ilaçların seri numaraları kontrol edildi. Bu ilaçların hastalara reçete edilmiş gibi gösterilerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na fatura edildiği tespit edildi.

5 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

Harekete geçen polis ekipleri, liderliğini bir eczacı kalfasının yaptığı şebekede, aralarında doktor, hastane sekreteri, hastane veri giriş personeli ve çok sayıda eczacı kalfasının da bulunduğu 162 kişi adına sahte reçeteyle, 78 suç eylemi gerçekleştirildiğini belirledi. Toplam 5 milyon lira kamu zararına neden olan yasadışı ilaç şebekesine 20 Şubat Salı günü İstanbul ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, gözaltına alınan 40 kişiden 19'u tutuklanırken 1 kişiye ev hapsi verildi, 20 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Arama yapılan 8 eczanede ise, piyasa değeri 1.7 milyon lira olan kaçak ilaç ele geçirilirken, denetimlerde 73 bin 456 lira idari para cezası uygulandı.