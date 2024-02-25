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17 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 62 zanlıdan 17'si tutuklandı.

17 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki 67 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 62 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bisküvi, çikolata, gofret, çakmak, sigara ile hırsızlıklarda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Bu arada bazı zanlıların iş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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25 Şub 2024 - 11:33 AA Kayseri- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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