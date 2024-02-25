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Yazarlık Mektebi Atölyesi ilk eserini çıkardı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir okulda hayata geçirilen "Yazarlık Mektebi Atölyesi"nde ilk eser çıktı.

Yazarlık Mektebi Atölyesi ilk eserini çıkardı mask
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Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'nda açılan atölyedeki kurslarda eğitim alan öğrenciler, "Gezdim, gördüm, yazdım" isimli gazeteyi çıkardı.

Öğrenciler, öğretmenleri Ebru Kübra Yıldız ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın'ı ziyaret ederek gazetelerini tanıttı.

Bu güzel ve anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akın, öğrenciler ve öğretmenlerini tebrik etti.

Akın, ziyarette öğretmen Yıldız'a teşekkür belgesi takdim etti.

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25 Şub 2024 - 11:12 AA Kirikkale/ Bahşili- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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