Yazarlık Mektebi Atölyesi ilk eserini çıkardı

Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'nda açılan atölyedeki kurslarda eğitim alan öğrenciler, "Gezdim, gördüm, yazdım" isimli gazeteyi çıkardı.
Öğrenciler, öğretmenleri Ebru Kübra Yıldız ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın'ı ziyaret ederek gazetelerini tanıttı.
Bu güzel ve anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akın, öğrenciler ve öğretmenlerini tebrik etti.
Akın, ziyarette öğretmen Yıldız'a teşekkür belgesi takdim etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.