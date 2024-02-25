Hatipoğlu esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Mahalleli ve esnafın bölgeye ilişkin beklentilerini dinleyen Hatipoğlu, projelerinin hazır olduğunu belirterek 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından şehrin tüm sorunlarını çözeceğini dile getirdi.
Vatandaşlar, ziyareti için Hatipoğlu'na teşekkür etti.
Hatipoğlu, daha sonra 2022'de yıkılan Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nin arazisinde incelemede bulundu.
Göreve geldiği takdirde mahalledeki kapalı pazar yeri problemini gidereceğini ifade eden Hatipoğlu, "Sadece bir pazar yeri değil, alt katı otopark, üst katı sosyal tesis ve düğün salonu olan bir pazar alanı inşa edeceğiz. Gösterdiğiniz teveccüh için hepinize teşekkür ediyorum. El ele tüm sorunları çözeceğimize söz veriyorum." dedi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.