- Dünya

Navalni’nin cenazesi teslim edildi

Hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin cenazesi, annesi Lyudmila Ivanovna’ya teslim edildi.

Navalni’nin cenazesi teslim edildi mask

Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmysh, yaptığı açıklamada, “Aleksey'in cenazesi annesine teslim edildi. Bunu bizimle birlikte talep eden herkese çok teşekkürler. Lyudmila Ivanovna hala Salekhard'da. Cenaze töreni hala beklemede. Ailenin istediği ve Aleksey'in hak ettiği şekilde gerçekleştirilmesi için yetkililerin müdahale edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Haber alır almaz sizi bilgilendireceğiz” dedi.

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25 Şub 2024 - 10:41 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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