Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmysh, yaptığı açıklamada, “Aleksey'in cenazesi annesine teslim edildi. Bunu bizimle birlikte talep eden herkese çok teşekkürler. Lyudmila Ivanovna hala Salekhard'da. Cenaze töreni hala beklemede. Ailenin istediği ve Aleksey'in hak ettiği şekilde gerçekleştirilmesi için yetkililerin müdahale edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Haber alır almaz sizi bilgilendireceğiz” dedi.
- Dünya
Navalni’nin cenazesi teslim edildi
Hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin cenazesi, annesi Lyudmila Ivanovna’ya teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.