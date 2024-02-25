Navalni’nin cenazesi teslim edildi

Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmysh, yaptığı açıklamada, “Aleksey'in cenazesi annesine teslim edildi. Bunu bizimle birlikte talep eden herkese çok teşekkürler. Lyudmila Ivanovna hala Salekhard'da. Cenaze töreni hala beklemede. Ailenin istediği ve Aleksey'in hak ettiği şekilde gerçekleştirilmesi için yetkililerin müdahale edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Haber alır almaz sizi bilgilendireceğiz” dedi.