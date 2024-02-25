Ocak Partisi İzmir İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Canyıldıran, birçok ilçede aynı belgelerle seçime girdiklerini ancak büyükşehir adaylığı için kabul görmediklerini belirtip, "Bize karşı alınan bir tavır olduğunu düşünüyoruz. 16 ay bekletilip, terörle iltisaklı partilere destek verilirken, onlara daha hoşgörülü davranılırken, bize Ocak Partisi'ne bu yapılan hareketleri esefle kınıyoruz. Ve inanıyoruz ki bu tür olaylardan pozitif yönde etkilenerek daha da güçlü çıkacağız" dedi.

Ocak Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için yaptığı başvuru İzmir İl Seçim Kurulu tarafından 'eksik evrak' olduğu gerekçesiyle reddedildi. Ocak Partisi İzmir İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Canyıldıran, partililerle birlikte konuyla ilgili açıklama yaptı.

Adaylıklarını duyurmayı beklerken İl Seçim Kurulu'nun olumsuz kararını aldıklarını belirten Canyıldıran, "20 Şubat'ta teslim ettiğimiz evraklarımızda herhangi bir eksik evrağımız olmadığını düşünerek teslim ettik. Fakat, 22 Şubat'ta evraklarımızın tamamlandığından emin olarak İl Seçim Kurulu'na gittik. Burada bize seçimlere giremeyeceğimiz bildirildi. Gerekçesini sorduk, gerekçeli kararı verdiler. Kararda, 'Usulüne uygun yetki belgesinin bulunmadığından adaylığın reddine ve geçici aday listelerine de dahil edilmemelerine karar verilmiştir' deniliyor. Burada tüm Ocak Partisi'ni destekleyen dostlarımıza sesleniyorum. 16 ay evvel, partimizin kuruluşunda da genel seçimlere katılamadık. Bunun gerekçesi hiçbir zaman açıklanmadı. Daha sonrasında Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamış olduğu parti listelerinde, adımız yine söylenmedi. Bunun da resen olduğunu düşündük. Genel Başkanımız Kadir Canpolat, büyük bir hoşgörü göstererek bu durumu karşıladı. İzmir'in ilçeleri olan Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Konak, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Menemen'de, Ocak Partisi olarak belediye başkan adaylarımızı açıkladık. Buralarda seçime giriyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Burada 10 ilçede kabul edilen yetki belgeleri, mevzuatta da dediği gibi il ve ilçelerde aynı belge kullanılacaktır dendiği halde, bizim yetki belgemizin kısıtlı olduğunu hangi maksatla düşündüler? Burada yanlış bir tavır olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'TAVRIMIZ HER ZAMAN HALKTAN YANADIR'

Canyıldıran, şöyle devam etti:

"Bize karşı alınan bir tavır olduğunu düşünüyoruz. Tıpkı az önce söylediğim gibi 16 ay bekletilip, terörle iltisaklı partilere destek verilirken, onlara daha hoşgörülü davranılırken, bize Ocak Partisi'ne bu yapılan hareketleri esefle kınıyoruz. Ve buna karşı biz inanıyoruz ki bu tür olaylardan pozitif yönde etkilenerek daha da güçlü çıkacağız. Bunu tüm Türkiye'ye burada ilan etmek istiyorum. Tüm bizi seven kardeşlerimize, dostlarımıza diyoruz ki biz bir kar topu gibiyiz, büyüyerek geleceğiz. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha da güzel bir şekilde partimizi ve kendimizi ifade ederek, engellenmeyerek bu şekilde yolumuza yürüyeceğiz. Genel Başkanımız Kadir Canpolat'ın da dediği gibi bizim safımız belli. Tavrımız her zaman halktan yanadır. Bu yüzden de tüm halkımızdan adaylığımız konusunda bu duruma düştüğümüz için kamuoyu önünde özür diliyoruz. Kendilerinin bizi affetmelerini bekliyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah Ocak Partisi daha güçlü bir şekilde karşılarına hizmet için daha güçlü bir şekilde çıkacaktır."