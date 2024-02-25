Diyarbakır'da 'Piksel' operasyonu; 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde 'gasp', 'hırsızlık' ve ' iş yeri kurşunlama' gibi suçlara karışan çete üyelerine yönelik çalışma yapıldı. Özel ekibin kurulduğu çalışmada polis, olayların yaşandığı bölgedeki kamera kayıtlarından dijital ajanda oluşturularak, çete üyelerinin kimliklerini tespit etti. Polis, eş zamanlı 'Piksel' adı verdiği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Bazanın altında yakalanan bir şüphelinin, 'yaralama' ve 'yağma' suçundan 22 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelinin baza altında yakalanması, kameraya da yansıdı. Ayrıca belirlenen 9 adreste yapılan aramalarda, olaylarda kullanılan çok sayıda tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.