Bilet fiyatları görenleri şaşırttı!

Omzundan ameliyat geçiren ve yaz aylarında yoğun konser programı sonrasında dinlenmeye çekilen Ajda Pekkan, 77 yaşında olmasına rağmen enerjisi ve güzelliğiyle gençlere taş çıkartıyor. Süperstar, kariyerinde bir ilk olarak yaz aylarında hayranlarına stadyum konseriyle seslenecek. Ünlü isimlerin de sahne alacağı konserin bilet fiyatları 700 TL ile 15 bin TL arasında değişecek.

12 Haziran'da düzenlenecek olan "Ajda Pekkan ve Arkadaşları" adlı konserde, Süperstar Ajda Pekkan birbirinden ünlü isimlerle düet yapacak. Konserde sahne alacak isimler arasında Selda Bağcan, Nilüfer, Kenan Doğulu, Sıla, Edis, Cem Adrian, Mabel Matiz gibi birçok ünlü sanatçı yer alacak. Konserin biletleri ise 700 TL ile 15 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Önceki gün Instagram hesabından vereceği konserin heyecanını paylaşan Ajda Pekkan, şu ifadeleri kullandı: "12 Haziran Beşiktaş Stadyumu Ajda ve Arkadaşları... Tabi ki merak ediyorsunuz kim bu arkadaşları. Çok sevdiğim arkadaşlarım, gönlüme dokunan sesler diye ufak bir tüyo vermiş olayım. İlerleyen zamanlarda zaten detayları öğreneceksiniz. Uzun soluklu kariyerimde bir ilk olması bakımından da Beşiktaş Stadyumu konserini çok önemsiyorum ve büyük heyecan içinde hummalı bir hazırlık sürecindeyiz. Hepimiz için unutulmaz bir hatıra hafızalardan silinmeyecek bir gece olması dileğiyle. Öyleyse 12 Haziran'da sağlıkla ve huzurla, heyecan ve aşkla siz, çok sevdiklerimle buluşmak üzere."