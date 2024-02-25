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Cenk Eren'in acı günü!

Şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya platformundan uzun süredir kanserle mücadele eden yeğeninin hayatını kaybettiğini paylaştı. Eren, acı haberi "Mekanın cennet olsun. Huzur içinde uyu" ifadeleriyle duyurdu

Cenk Eren'in acı günü! mask

Şarkıcı Cenk Eren, Instagram hesabından acı bir haberi paylaştı. Uzun süredir kanserle mücadele eden yeğeni Ecem Ebru Alkış'ın yaşamını yitirdiğini duyuran Eren, duygusal bir paylaşımda bulundu.

Eren paylaşımında "Kocasının-dayısının koca yüreklisi, annesinin, babasının, kardeşinin kıymetlisi... En çalışkanı, hayatı çok seveni... Huzur içinde uyu. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Konser programını iptal eden şarkıcı "Yeğenimin acı kaybı dolayısıyla programımı gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek durumundayım... Saygılarımla..." dedi.

Cenk Eren'in acı günü!

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25 Şub 2024 - 07:53 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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