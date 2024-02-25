Teksüt’ten Dubai’ye lezzet çıkarması

Dubai Gulfood 2024 Fuarı 127'den fazla ülkeden 5 bin 500’ün üzerinde rekor sayıda katılımcıya ev sahipliği yaptı. Dünyanın en büyük gıda fuarları içerisinde yer alan etkinlik perakendecileri, gıda tedarikçilerini, distribütörleri, toptancıları, şefleri ve düşünce liderlerini bir araya getirdi. Fuar yeni ürünleri keşfetmek, sektör oyuncularıyla bağlantı kurmak, yiyecek ve içecek endüstrisinin geleceğini şekillendiren trendleri ve yenilikleri takip etmek isteyenler için önemli bir fırsat olarak kabul ediliyor. Teksüt, 19-23 Şubat 2024 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen fuarda yeni anlaşmalar ve iş birlikleri sayesinde ihracat yaptığı ülkelere yenilerini eklemek amacıyla ikili görüşmeler yaptı.

Teksüt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Özmen, gördükleri ilgiden memnun olduklarını, Teksüt markasının bilinirliğinin her geçen yıl arttığını gözlemlediğini söyleyerek, “Amacımız, Türkiye’de edindiğimiz tecrübe ve kalitemizle başta yakın coğrafyalar olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ve Ortadoğu ülkelerine ülkemizin yöresel süt ve süt ürünlerini tanıtmak. Bugün itibariyle 43 ülkeye ihracat yapıyoruz. Her geçen gün Teksüt lezzetini daha çok kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Ürünlerimizi uluslararası standartlarda üreterek dünyaya sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Teksüt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arda Aksaray ticaret hacmini geliştirebilmek için gelişmeleri ve trendleri yakından takip ettiklerini söyledi. Aksaray sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin gücünü, dinamik yapısını, sahip olduğu enerjiyi bu tür organizasyonlarda göstermek ileriye dönük planlarımızı ve yatırımlarımızı yaparken bize en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Teksüt olarak yurtiçinde ve yurtdışında büyüme hedefimizde bir değişiklik olmadan aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” Bölgede Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Kuveyt, Irak, Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracat yaptıklarını sözlerine ekleyen Aksaray, “Gulfood Fuarı’na sekizinci kez katıldık. Daha önce bu fuarda dağıtım kanallarıyla yaptığımız iş birlikleri ve anlaşmalar sayesinde bölgede beş ülkeye ihracat yapar konuma geldik. Teksüt kalitesi ve lezzeti bu ülkelerde çok seviliyor, tercih ediliyor. Bu yıl da yeni ürünlerimizi ziyaretçilere tanıtarak yeni ülkeleri ihracat ağımızı büyütmek için gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik.” dedi.