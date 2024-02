Murat Kurum, Sivaslılar'la buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Sivaslılar Hemşehri Buluşması ve Kahvaltı Programı’na katıldı. Berat Kandili’nin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ederek konuşmasına başlayan Kurum, ‘’Bu mübarek günde en büyük duamız, 7 Ekim’den bu yana on binlerce masumun katledildiği Gazze’nin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasıdır. Kundaktaki bebekleri öldürenleri, sokaktaki çocukları katleden İsrail’i Sancaktepe’den bir kez daha lanetliyorum.’’ dedi. Sivas’ı Anadolunun kalbi olarak tanımlayan Kurum, ‘’Selçuklu’nun baş şehirlerinden birisidir. İstiklalimizin, Cumhuriyetimizin teminatıdır.’’ şeklinde konuştu. Millet bahçelerinden kapalı otoparklara, sosyal konutlardan içme suyu tesislerine, sosyal donatılardan güneş enerji santrallerine kadar Sivas’ta hayata geçirdikleri projeleri sıralayan Kurum, ‘’Sivas’ımıza sayısız eser kazandırdık.‘’ dedi. CHP ile Dem Parti arasındaki pazarlıkları eleştiren Kurum, ‘’İstanbul büyük bir tehlike girdabına sokulmak isteniyor. Milletin gözleri önünde İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. Sancaktepe'de ne yaptıklarını gördük. Medyaya da yansıdı. Kurdukları ‘ Kandil İttifakı’nın bayrakları meydanda sallandı. İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor. Çünkü ‘Kandil İttifakı’nın küçük ortağı da bunu ayan beyan itiraf etti. Yani artık gizledikleri ittifak, tamamen ortaya çıktı.’’ diyerek sözlerini sürdürdü. 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’da yükseliş dönemini başlatacaklarının altını çizen Kurum, ’’Bunlar, Fatih’in emaneti İstanbul’u; ‘Kandil Uzlaşısı’ ile paylaşmak istemektedir. Her gün pazarlıklar yapılmakta; meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtılmaktadır. ‘Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır.’’ dedi. Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, hafriyat dökülen metro hattını yeniden ihale edip tamamlayacaklarını söyledi. Kurum, ‘’ İstanbul’un bütçesini kendi ikballeri için harcadılar. Maltepe’de iki günlük konsere 550 milyon TL harcadılar. İsrafı bitirdik diyerek bol bol tabelalara reklam koydular. Asıl israfı siz yaptınız.’’ diyerek konuşmasını tamamladı.

konuşmasına başlayan Kurum, ‘’Bu mübarek gecenin İslam dünyasındaki tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Yine İstanbul’umuzun manevi burçları olan camilerimizde, mescitlerimizde semaya açılan ellerin birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyorum. Bu mübarek günde en büyük duamız, 7 Ekim’den bu yana on binlerce masumun katledildiği Gazze’nin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasıdır. Kundaktaki bebekleri öldürenleri, sokaktaki çocukları katleden İsrail’i Sancaktepe’den bir kez daha lanetliyorum.’’ dedi. Zulümle abad olunmayacağını söyleyen Kurum, ‘’Bir gün elbette Kudüs özgür olacak. Bir gün elbet, Gazze’nin kumsallarında çocukların kahkahalarını yeniden duyacağız. Filistin davasının sembolü olan Hanzala’yı hepiniz biliyorsunuz. Evet, bir gün elbet Hanzala’nın yüzü bize, yüzü kardeşlerine dönecek.Gelin şimdi hep birlikte elimizi şöyle bir açıp dua edelim. Allah’ım Gazze’deki kardeşlerimize yardım eyle. Bu mübarek gün hürmetine, Filistin’i ve Kudüs’ü yeniden hür kıl. Yerin ve göğün sahibi Allah’ım, bebek katillerini ve ona destek verenleri sen katında cezalandır. Özgür Filistin’e bizleri yeniden kavuştur.’’ şeklinde konuştu.

‘Sivas’ta Hasbıhal’ türküsünün ‘’Karanlıkta kandil olur yanarsın, Karanlıkta çağlayan bir pınarsın, Kökü derinlere uzanan bir çınarsın, Ta ezelden bağrı yanıksın, Türk’ün tarihine tanıksın Sivas.’’ sözlerini okuyan Kurum, ‘’Bu anlamlı buluşma vesilesiyle, ömrü boyunca dik duruşunu bozmayan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle, özlemle, saygıyla yâd ediyorum. Muhsin Ağabeyimiz, yüreği milleti için çarpan, bütün mesaisini canından çok sevdiği vatanı için harcayan yiğitti. Allah mekânını cennet eylesin.’’ sözleriyle Muhsin Yazıcıoğlu’na rahmet diledi.

Sivaslı milli güreşçi Taha Akgül’ü de başarılarından dolayı kutlayan Kurum, ‘’Taha kardeşimiz bir hafta önce üst üste 4’üncü, toplamda 11’inci kez Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha hepimizi gururlandırdı, hepimizin göğsünü kabarttı. Teşekkürler Taha, Teşekkürler Sivas diyorum.’’ dedi.

Sivas’ı Anadolu’nun kalbi olarak tanımlayan Kurum, ‘’Selçuklu’nun baş şehirlerinden birisidir. Hanlarıyla, konaklarıyla, Ulu Camisiyle ve Gök Medresesi’yle maziden istikbale tarihimizin en görkemli şahididir. İstiklalimizin, Cumhuriyetimizin teminatıdır. Biz, Sivas’ın taşına, toprağına, suyuna aşığız. Biz Sivas’ın insanına aşığız. Bugün, ‘Ölümsüz olmak istersen eğer, Dünyaya bırakırsın bir eser.’ diyerek Sivas’ımızın dört bir yanına hizmet ettik, eser verdik, sizlerin dualarını, desteklerini aldık. Sivas’ımıza, Sivas’ımızın gönlü geniş insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz.’’ sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Bakanlığı döneminde Sivas’ta yaptığı çalışmalara değinen Kurum, ‘’Aşıkların piri Aşık Veysel’in dediği gibi, ‘Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece…’ Ülkemizin hizmetinde, milletimizin hizmetinde, İstanbul’un hizmetinde gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Dünden bugüne büyük bir adanmışlıkla çalışıyoruz. Bakanlık görevim esnasında Sivas’ımıza sayısız eser kazandırdık. Sivas’ımızda tam 30 dev eserimizi kardeşlerimize armağan ettik. Bir yandan Sivas’ımızın dört bir yanını millet bahçelerimizle donatırken; bir yandan da hem altyapısını hem üstyapısını güçlendirerek Sivas’ın geleceğini inşa ettik. Bir taraftan Sivas’ımızda hemşerilerimize 10 bini aşkın yeni yuva kazandırırken; diğer yandan binlerce riskli evin ve dükkânın dönüşümünü gerçekleştirdik.’’ dedi.

Millet bahçelerinden kapalı otoparklara, sosyal konutlardan içme suyu tesislerine, sosyal donatılardan güneş enerji santrallerine kadar Sivas’ta hayata geçirdikleri projeleri sıralayan Kurum, ‘’İşte biz tüm bunları sizin için yaptık, Sivas’ımız için yaptık, Sivas’ın yarınları için yaptık. Sivas’ın gençleri, anneleri, yavruları için yaptık. Ben bu vesileyle bir kez daha; eserlerimiz, hizmetlerimiz Sivas’lı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.’’ diyerek konuşmasına devam etti.

İstanbul’un kirli bir pazarlık masasına yatırıldığının altını çizen Kurum, ‘’Sizler, daima Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oldunuz, her zaman Cumhur İttifakına destek verdiniz. Türkiye’nin, İstanbul’un karşısında ne zaman bir tehlike ve tehdit görseniz, hemen safa geçtiniz; iradenizi ortaya koydunuz. İşte bugün de aynı hassasiyeti İstanbul için göstermenizi istiyorum. İstanbul, çok daha büyük tehlikenin girdabına sokulmak isteniyor. Bugün maalesef, milletin gözleri önünde ‘İstanbul kirli bir pazarlık masasına’ yatırılmıştır. İşte daha dün burada, Sancaktepe'de ne yaptıklarını gördük. Medyaya da yansıdı. Kurdukları Kandil İttifakının bayrakları meydanda sallandı. İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor. Çünkü Kandil ittifakının küçük ortağı da bunu ayan beyan itiraf etti. Yani artık gizledikleri ittifak, tamamen ortaya çıktı.’’ dedi.

CHP ile Dem Parti arasındaki pazarlıkları eleştiren Kurum, ‘’Bunlar, Fatih’in emaneti İstanbul’u; ‘Kandil Uzlaşısı’ ile paylaşmak istemektedir. Her gün pazarlıklar yapılmakta; meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtılmaktadır. Kandil Uzlaşısının adayı İmamoğlu siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır. Ama şunu asla unutmasınlar. Tarihten bu yana İstanbul ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna izin vermemiştir, o kirli anlaşmaları bozmuştur. Sultan Fatih böyle yapmıştır. Abdülhamit Han karşılarına dikilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk dik durmuştur. Recep Tayyip Erdoğan hesapları parçalayıp atmıştır. 31 Mart’ta Sancaktepe’de; bu pazarlık masasını, bu Kandil masasını hep birlikte dağıtacağız. 31 Mart’ta sandıkları patlatarak, bunlara en güzel cevabı vereceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

1 Nisan’dan itibaren yükseliş dönemini başlatacaklarını dile getiren Kurum, ‘’1 Nisan’dan itibaren Sancaktepe’nin de inşallah çehresini değiştireceğiz. Her mahallemizde mahalle bahçelerimiz olacak. Her mahallede kreşlerimiz annelerimizin hizmetinde olacak. İlçemizin her alanında, meydanlarımızla, parklarımızla, ulaşım sorunu bitmiş, ulaştıran değil, ulaşılabilir bir Sancaktepe için projelerimiz hazır. Mevcut İBB yönetimi tarafından proje iptal edilmiş, hafriyat dökülerek yapılan imalatlar kapatılmıştı. Bu hattımızı tekrar ihale ederek, hızlıca tamamlayacağız.’’ diye konuştu.

Sancaktepe’nin göz ardı edildiğini söyleyen Kurum, ‘’Orada Sancaktepe'nin geleceği adına İBB hiçbir irade ortaya koymadı. Onlar ne yaparsa yapsın onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun hangi kirli pazarlıklar içerisinde olursa olsunlar biz eser diyeceğiz. Milletimizin zor anında hep yanında olduk. Samandıra Kavşağı ile Kurtköy Kavşağı arası Tem Kuzey-Güney yan yollarını ivedilikle tamamlayacağız. Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçesi Tem Bağlantısı Kuran Kursu Caddesi - Samandıra 2. Köprülü Kavşağı olan Tem Bağlantı Yolu Projesini yaparak bölgedeki trafik yükünü azaltacağız. Çekmeköy-Sultanbeyli Metro hattının kapsamındaki Çekmeköy (Taşdelen) Sancaktepe (Yenidoğan) - Hastane Metro hattı 2017 yılında ihale edilmiş olup imalatları başlamıştı. Projesi hazırdı. Bu proje aslında çalışılsa bugüne açılışı yapılabilirdi. Ama her işte olduğu gibi mevcut İBB yönetimi tarafından proje iptal edilmiş, iptal edildiği yetmeyip üzerine hafriyat dökülerek yapılan imalatların üstü kapatılmıştı. Sizler merak etmeyin, bu hattımızı tekrar ihale ederek, hızlıca tamamlayacağız. Ben bunların iş ahlakını biliyorum. Panoları çekerler, panoların üstüne boy boy resimleri yapıştırırlar. Zannedersiniz ki orda iş yapılıyor, ama arkasında çalışan yok. İstanbul için dertlenen yok. Maalesef İstanbul'un bu anlayışla geçti. Kendi emelleri için, kendi ikballeri için İstanbul'un kaynaklarını bir bir harcadılar.’’ sözleri ile ulaşım konusunda Sancaktepe’de yapacakları projeleri sıraladı.

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, ‘’İstanbul'un bütçesini kendi ikballeri için harcadılar. İşte Maltepe de 2 günlük konsere tam 550 milyon TL para harcadılar. 10 milyonluk konsere 550 milyon harcadınız. İsrafı bitirdik diyerek boy boy tabelalara reklam koydular. Noldu? Asıl israfı siz yaptınız. Oraya 550 milyon kaynak ayırdınız ama Çekmeköy’ün, Sancaktepe'nin bekleyen metro hattına hafriyat döktünüz. Bu mu sizin hizmet anlayışınız? Bu mu sizin İstanbul’a bakış açınız? Asıl israfı işte siz yaptınız. Birbirlerine düştükleri bir kavganın ortasındalar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şaşırmış durumdalar. Bir o yana bir bu yana savrulmuş durumdalar. Çünkü 31 Mart akşamı tüm İstanbullularla birlikte Saraçhane'ye bir bir israflarından hesap sormaya geliyoruz. Yaptığınız israfların hesabını bir bir vereceksiniz.’’ dedi.

Sancaktepe’ye yapacakları katlı kavşak uygulaması ile trafik sorununu çözeceklerini belirten Kurum, Sarıgazi'ye de önemli bir meydan kazandıracaklarını ifade etti. Kurum, ‘’ İşte biz İstanbul’umuzu hiçbir şey yapmayan, sadece laf üretip, hizmetlere beton döken bu iş bilmez İBB yönetiminden, Sancaktepe’mizi de İstanbul’umuzu da siz değerli hemşehrilerimle birlikte kurtaracağız. Böylelikle Fatih’in emanetini, pazarlıklar kumpasından çıkaracağız. Bu şehr-i İstanbul’u, emin ellere teslim edeceğiz. İstanbul’u ilelebet özgürlüğüne kavuşturacağız. İşte 36 gün sonra; hepimiz sandığa gideceğiz, milli irademize sahip çıkacağız. Son 22 yıldır olduğu gibi, tercihimizi yine eserden, hizmetten, gerçek belediyecilikten yana; yine milletten, Sivas’tan, İstanbul’dan yana kullanacağız.’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı. Murat Kurum’a İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü eşlik etti.