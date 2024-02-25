Baki: "Facianın eşiğinden dönüldü"

Süper Lig’in 27’nci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 yendi. Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine takımı ve teknik direktör İsmail Kartal’ı kutlayarak başlayan Baki, “Bugün iki tane net penaltı pozisyonumuz maalesef bir kere daha hakemler tarafından verilmemiştir. Özellikle futbol kamuoyunun Ferdi’nin pozisyonunda hakemin vücut lisanına çok dikkatli bakmasını rica ediyorum. Penaltıyı verir gibi bir refleks gösterirken 1 saniyede çark etti. Oosterwolde’nin pozisyonu da bize göre net penaltı, ilk yorumlar da öyle. Bugün takım şampiyonluk kovalayan, isteyen refleksi gösterdi. Bir operasyonun, facianın eşiğinden dönüldü. Federasyonun aklını başına devşirmesini bekliyoruz. Ligin kalan kısmında çok az maç kaldı. Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamaktan vazgeçmelerini söylüyoruz. Rica etmiyoruz, söylüyoruz” diye konuştu.

“BÜYÜKEKŞİ FEDERASYONUNUN BEYNİ İLE KALBİ ÇELİŞİYOR”

Selahattin Baki, Mauro Icardi’nin tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili olarak ise şunları kaydetti: “Ezeli rakibimizdeki bir futbolcunun PFDK’ya sevk edilmesi ve sevk edilme şekli. Yakın tarihte 4 örneği var. Bu tür hareketlerde direkt PFDK’ya sevk edilir. Genelde tedbirli sevk edilir. Sevk olmadı daha sonra nasıl olduysa gönülsüz bir şekilde sevk yaşandı. Tarihe geçecek rezillikte tedbirsiz olarak verildi. Ne şiş yansın ne kebap. Herkese yaranma durumu var. Nasıl olsa PFDK verdi, en alttan ceza verelim. Oradan da 1 maç verelim. En alttan ceza verelim durumu kurtaralım. Bunu TFF’nin PFDK’ya verdiği bir mesaj olarak görüyorum. Bunu da kabul etmiyoruz. Daha önce hatrı sayılır cezalar olmuştur. Büyükekşi federasyonunun beyni ile kalbi çelişiyor. Son dönemeçte umut kırıntısı görmek istiyoruz. Akıllarını başlarına devşirsinler. Fenerbahçe’nin üstüne oynamasınlar. Takımı tebrik ediyorum. Çok ciddi bir viraj dönüldü.”

GALATASARAY’IN PAYLAŞIMINA CEVAP

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Kulübü’nün sosyal medya hesabından yaptığı “Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!” paylaşımına da yanıt veren Baki, “Tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelime ile izah etmişler. Biz bile tek kelimeyle bu kadar güzel izah edemezdik” diyerek sözlerini tamamladı.