Mardin'de borular ateşe verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Bedrettin Karaboğa'ya ait arazide istiflenmiş sulama boruları ile ekipmanları ateş verdi. Alevleri görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Borular kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı, jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Arazi sahibi Bedrettin Karaboğa, olay nedeniyle zararının 5 milyon TL'den fazla olduğunu söyledi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.