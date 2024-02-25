Kartal: "Rakibe gol dışında net pozisyon vermedik"

Süper Lig’in 27’nci haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa takımının son haftalarda formda olduğunu belirten Kartal, "Dirençli bir takım olduğunu ifade etmiştim yayıncı kuruluşa. İlk yarıda iyi mücadele ettiler, 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Devre arasında yardımcılarımla yaptığım toplantıda biraz daha oyunun gidişatına göre nasıl hamle yapacağımızı planladık. Bu sezon ilk defa kornerden gol yedik. Golle beraber hamlelerimizi yaptık. Oyunda üstünlüğü ele aldık. Taraftarlarımızla yaptığımız görüşmelerde maçlarda gol kaçırsak da bize her şartta destek vereceklerini sözünü verdiler. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Maç başından sonuna kadar oyuncularımı desteklediler. Oyuncular çok iyi karakter ortaya koydu. Gollerin de haricin 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Rakibe gol dışında net pozisyon vermedik. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum” ifadelerini kullandı

“3 DEFANSİF ORTA SAHA İLE ÇIKMADIK”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’nun 3 defansif orta sahayla çıkacaklarını biliyoruz dediğini sorulması üzerine İsmail Kartal, “3 defansif orta saha ile çıkmadık. 1.5 savunma, 1.5 hücum orta sahasıyla maça çıktık. Golün harici bir tane net pozisyonları var mı? Bizim 8 tane var. Son dakikada penaltıyla gol geldi. Çağlar ‘Onun eline çarpmasa arka direkte ben vuracağım dedi. Verilmeyen net penaltımız var. Buna cevap verecekler mi ? Jayden’ın pozisyonu net penaltı” dedi.

Krunic’in performansının sorulması üzerine Kartal, “Krunic bu değil. Çok daha iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. Bize gelmeden takımdan ayrı çalıştığı için onun sorununu yaşıyor. Yakın zamanda daha iyi bir Krunic göreceklerine inanıyorum” cevabını verdi.

“RAKİBE GÖRE ELİMİZDEKİ OYUNCULARI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Maç maç düşündüklerini belirten İsmail Kartal, “Biz antrenmanlar Ferdi’yi orta saha gibi oynamasını da istiyoruz. Bizim oyunumuzun bir parçası bu. Oyunu çözme adına taktiksel anlayışımız bu. Rakip ilk devre önde baskı yaptı. İkinci devre tamamen rakip alanda oynadık ve maçı kazanmasını bildik. Biz maç maç düşünüyoruz. Rakibe göre elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“SEZON SONUN KADAR BÖYLE GİDECEK GİBİ DURUYOR”

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Kartal, şu sözleri sarf etti: “Şu an her iki takım da gerçekten uzun yıllardır böyle bir yarış verilmemiştir. Bu futbol adına güzel bir şey. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek gibi duruyor. Kartal sözlerini şöyle noktaladı: “Taraftarlarımız maçın sonuna kadar bizi destekleyecekler. Şampiyonluk taraftarlarımızın biri pozitif olarak desteklemesiyle alakalı. Sonuna kadar bırakmadılar. Oyuncularımız da aynı şekilde.”