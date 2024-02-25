Çankırı, Kurşunlu AK Parti Gençlik Kolları Merkez Camisi ve ilçedeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası kandil dolayısıyla stant açtı. Cemaatin kandilini kutlayan partililer kolonya ve lokum ikramında bulundu.
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Çankırı’da vatandaşların kandili kutlandı
Çankırı’da AK Parti Gençlik Kolları vatandaşların Berat Kandilini kutladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.