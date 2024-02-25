Öztürk: "Yatırımları tekrar gözden geçireceğiz"

1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Bodrum FK, deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Kulübün büyük hissedarı Ali Şafak Öztürk, maçtaki hakem hatalarına karşı isyan bayrağını çekti. Kulübün büyük hissedarlarından Ali Şafak Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Hakem - Ayberk Demirbaş, VAR - Alper Çetin, AVAR - Kutluhan Bilgiç. Eğer bu ve bu tür hakemlerin Türk futbolu ile ilişkileri devam edecekse, bizim Öztürk ailesi olarak Türk futboluna yaptığımız yatırımları tekrar gözden geçireceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Hisselerini 2,5 yıl önce satın aldığımız Bodrum FK da bu süre içerisinde her kulüp gibi canımızın bazı dönemler yanmasına rağmen, hakemler hakkında bir tane bile açıklama yapmadık! Ama bugünkü oynanan Çorum FK maçımızda verilmeyen 2 net penaltımız bizi isyan noktasına getirmiştir" ifadelerini kullandı.

BODRUM FK'DAN AÇIKLAMA

Bodrum FK, maçın ardından kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem hatalarına karşı tepki gösterdi.

Kulüpten paylaşılan 'İLGİLİLERİN DİKKATİNE' başlıklı yazıda şu ifadeler kaydedildi:

"İLGİLİLERİN DİKKATİNE…

Bodrum FK yeni yapılanmasıyla Türk futbolunun örnek kulübü olmak için başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere hakemler ve futbolun tüm paydaşlarına saygılı bir tutum sergilemiştir.

Bugüne kadar aleyhimize yapılan bariz hatalarda dahi tek bir açıklama veya eleştirimiz olmamıştır.

İSYAN !!! noktasına neden geldiğimizin görüntülerini, başta 1. Ligde yarıştığımız iki il takımının birinden orta hakem, diğerinden var hakemi atayanlar ile futbolun değerli paydaşları ve Türk futbol kamuoyunun takdirine sunarız."