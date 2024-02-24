Konya’nın Çeltik, Yunak ve Akşehir ilçelerinden sonra kent merkezinde düzenlenen ‘Teknoloji, Şehir ve Kadın Buluşması’na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “22 yıldır kadınlardan yana tavır alan bir yönetim anlayışı sergiledik. Bu iktidar anlayışı öyle bir anlayış ki şehirlerimizi ihya ve inşa ederken, kadınlarımızı özgürleştirmenin, cesaretlendirmenin de mücadelesini verdi. Şehirlerimiz dünya başkentleriyle, şehirleriyle yarışır hale gelirken kadınlarımız da dünyanın en geniş haklarına sahip kadınlar olarak özgürlüğün tadını çıkardı. Teknolojiye yapılan yatırımların en somut göstergesi de ' TEKNOFEST’lerdir diyebilirim. Artık Türkiye’de TEKNOFEST kuşağının söz sahibi olacağı günler gelmiştir. TEKNOFEST’lerde sergilenen pek çok yeniliğin kadın mühendisler, kadın bilim insanları tarafından yapıldığını biliyoruz.” dedi

'KADININ ŞEKİL VERDİĞİ TOPLUM DAHA HUZURLU'

Bakan Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlık tarihinde artık her şey değişiyor. Bizler de değişen ve gelişen bu dünyaya ayak uyduruyoruz. Teknolojik değişikliklerin, yeniliklerin yakalanmasında kadınların rolü büyük. Kadınlar, toplumun şekillenmesinde önemli rol alan, toplumun vazgeçilmez unsurları. Bu bakımından kadının şekil verdiği toplum daha huzurlu, şehirler ise daha yaşanır mekanlardır. Biliyorsunuz kültürümüzde de tertipli, düzenli ve lezzetli gibi güzel olan bir şeyi ifade ederken 'kadın eli değmiş' gibi diyoruz. İnanıyorum ki kadınların gücü ve potansiyeli doğru şekilde değerlendirildiğinde, şehirlerimize daha fazla kadın eli değdiğinde daha müreffeh bir geleceğe adım atmış olacağız. Günümüzde gelişmiş, huzuru ve refahı artmış toplumların genel özelliklerine baktığımızda teknolojiyi üst seviyede kullandıklarını görüyoruz. Kadınların bu alandaki varlığı ve etkisinin giderek artmış olduğunu bilmek ise bizleri gururlandırıyor, mutlu ediyor. Artık kadın yalnızca teknolojiyi tüketen değil, aynı zamanda yenilikçi fikirleriyle teknolojiyi şekillendiren bir güç haline geldi. Kadınların farklı bakış açı ve deneyimleri, çeşitlilikten beslenen projelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayarak sektöre büyük değer katıyor. Çünkü teknoloji, kadınların hayatını kolaylaştıran, kariyer fırsatları sunan ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran bir araç. Kadınların teknolojideki varlığının artırılması, sektörün daha çeşitli, inovatif ve başarılı olmasını sağlıyor.”