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İki otomobilin çarpıştı; 7 kişi yaralandı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştı; 7 kişi yaralandı mask

Merkez Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 7. Cadde'de, H.A. yönetimindeki 38 H 3479 plakalı otomobil ile S.N. idaresindeki 38 VF 530 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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24 Şub 2024 - 22:33 AA Kayseri- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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