Samsun Valiliği'nden açıklama

"23 Şubat 2024 tarihinde Tekkeköy ilçemizde iki belediye başkan adayı aynı anda Tekkeköy Sanayi Mahallesindeki bir asker eğlencesine gelmiş, iki adayın destekçileri arasında kısa süreli bir ağız münakaşası ve arbede yaşanmış, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle taraflar birbirlerinden ayrılmış ve birbirlerine zarar vermeleri engellenmiştir. Bu konuya ilişkin herhangi bir şikayetçi bulunmamaktadır. Ayrıca Belediye Başkanı Adayının konvoyundaki araçlardan birisinin camının kırıldığına ilişkin herhangi bir müracaat da bulunmamaktadır. 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 09.10 sıralarında, 112 Çağrı Merkezine ‘Tekkeköy Işıklı Kavşakta, bir şahsın araç içerisinden havaya ateş ettiği’ şeklinde gelen ihbar üzerine Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede; viyadükte asılı olan ve Belediye Başkan Adayına ait olan afişe kurşun isabeti olduğu tespit edilmiştir. Ateş eden şahsın O.K. olduğu tespit edilmiş ve şahıs olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile 30 dakika içerisinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıs ifadesinde, Tekkeköy Belediyesi’nde çalışmakta iken 2 ay önce işten çıkarıldığını beyan etmiştir. Şahsa, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürmek, 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet ve Mala Zarar Vermek suçlarından adli işlem tesis edilmiştir."