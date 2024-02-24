Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, “Genel olarak, oyun olarak istediğimizi aldık diyebilirim. Takımımızın gücünü, oyun kurgusunu biliyoruz. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da istediğimiz gibi gidiyor. Son haftalarda arka arkaya kazandığımız maçlar herkesin takdirini toplayan Kasımpaşa takımı vardı. Bu bilinçle buraya geldik. Bu oyunu oynayabiliyorsan, biraz saygıyı hak ediyorsun” dedi.

Mücadeleyi değerlendiren Sami Uğurlu, “Genel olarak oyun olarak istediğimizi aldık diyebilirim. Takımımızın gücünü, oyun kurgusunu biliyoruz. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da istediğimiz gibi gidiyor. Son haftalarda arka arkaya kazandığımız maçlar herkesin takdirini toplayan Kasımpaşa takımı vardı. Bu bilinçle buraya geldik. Oyuncu gelişimi bizim için çok önemli. Genç oyuncuları kazanmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Kasımpaşa’nın da hedefi var; Avrupa kupalarına bu kadar yakınken, her maça oyun olarak ortak olduğu ciddi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Fenerbahçe’nin de savunma ağırlıklı çıkacağını biliyorduk. 3 savunma orta saha ile çıkacağını biliyorduk. Aytaç, Hajradinovic arkaya koşular için. Hamlemiz Sadiku oldu. Çok şiddetli baskıyla neredeyse ilk yarı çıkamadılar. Daha sonrasında golü de bulduk. 2. yarıda duran toptan yediğimiz 2 gol üzücü. Daha üzücü olan taraf da şu, karşıda çok ciddi mücadele eden bir takım var. 5,5 milyon Euro bütçeye sahip takım var. Oyun onu göstermiyor. Bu oyunu oynayabiliyorsan, biraz saygıyı hak ediyorsun. Maçın sonlarına geliyorsun; Tadic, Hajradinovic’in ayağına basıyor en az sarı kart. Penaltı pozisyonunda el doğal konumunda topun yönü değişmiyor, bir şeyler arandığını net şekilde görüyorsun. Bu stadı, bu seyirciyi verseler bize şampiyonluğa gidebiliriz. Fenerbahçe’nin böyle bir şeye ihtiyacı yok, bugün ihtiyacı vardı onu da aldı. Hırsları için kurguyu uyguladıkları için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Buradan galibiyetle ayrılmak istedik” ifadelerini kullandı.

“ELİNİ ÇEKİYOR VE DOĞAL POZİSYONDA”

Son dakikadaki penaltı pozisyonunu değerlendiren Uğurlu, “O konuda hakemi suçlamıyorum. VAR’ın gelme sebebi bu zaten. Hajradinovic’in bileğine basıyorsun devam ettiriyor. Aynı şekilde Nuno’nun pozisyonunu devam ettiriyorsun. Pozisyonu 2.5 dakika izliyorsan bu pozisyon net olmayabilir. Elini çekiyor ve doğal pozisyonda. Burada bir şeyleri aramak gerekiyor. Ben kendi adıma böyle bir şeyi görmedim. Bence penaltı değil. Oyuncuyla da konuştum. ‘Ben elimi çekerken topu hissetmedim bile’ dedi. Bizim adımıza üzücü” şeklinde konuştu.

VAR incelemesi hakkında konuşan Sami Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

“Benim içeride duyduğum sadece VAR inceleniyor dedi 4'üncü Hakem. Pozisyona bakılıyor dedi. Ben kendim izledim ve böyle bir şey gözükmüyor dedim. Sonrasında da penaltıyı verdi. VAR kayıtlarının açıklanması çok bir şey değiştirmeyecek.”

Fenerbahçe’nin 3 savunmacı orta sahayla çıkacaklarını tahmin ettiklerini söyleyen Sami Uğurlu, ”Bu oyuncu grubuyla çıktığı için işimiz kolaylaştı diyebilirim. Bir birine yakın savunma ağırlıklı 3 oyuncularla oynadığınız zaman Sadiku gibi oyuncu 2 oyuncuyla yakın oynayabiliyor. Daha sonra Fenerbahçe hamleyi yaptı ve santrfor aldı. 1-2 tane geçişlerde doğru yapabilsek sonuca da gidebilirdik. Oyun ve taktik olarak bizi çok zorladığını söyleyemem. Rahat bir şekilde çözülebilir, önlem alınabilir ve etkili olunabilirdi” diyerek sözlerini noktaladı.