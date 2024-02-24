Kasımpaşa 2-1 mağlup

STAT: Ülker

HAKEMLER: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç

FENERBAHÇE: Livakovic- Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic (Dk. 60 Szymanski), Cengiz Ünder (Dk. 60 Serdar Dursun), Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+2 Zajc), Tadic, Dzeko (Dk. 77 Batshuayi)

KASIMPAŞA: Ali Emre Yanar- Winck , Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 78 Yunus Emre Gedik), Sadiku (Dk. 78 Gökhan Gül), Fall (Dk. 86 Rocha), Hajradinovic (Dk. 86 Zai), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 90+1 Oğulcan Çağlayan)

GOLLER: Dk. 64 Mert Hakan Yandaş, (P) Dk. 90+6 Batshuayi (Fenerbahçe) - Dk. 58 Porozo (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: İsmail Yüksek, Djiku (Fenerbahçe)- Ben Ouanes, Fall, Zai (Kasımpaşa)

Süper Lig’in 27’nci haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

13’üncü dakikada Krunic’in pasıyla sol kanatta topla buluşan Tadic ortasını arka direkteki Dzeko’ya yaptı. Dzeko’nun kafa vuruşu kaleci Ali Emre’den döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Cengiz Ünder topu üstten auta gönderdi.

14’üncü dakikada sağ kanattaki Fall’ın pasıyla ceza sahası çizgisine yakın bir noktada buluşan Aytaç Kara’nın sert şutunda top üstten auta çıktı.

23’üncü dakikada sol taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder, ortasını ceza sahasındaki Djiku’ya yaptı. Djiku’nun kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

35’inci dakikada Tadic’in pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş’ın kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+1’inci dakikada Tadic’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Dzeko pasını penaltı noktasının biraz gerisindeki Mert Hakan Yandaş’a aktardı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Ali Emre Yanar kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

54’üncü dakikada orta çizgideki Tadic pasını sol kanattan hareketlenen Oosterwolde’ye aktardı. Oosterwolde’nin ceza sahasına gönderdiği pasa Porozo’nun yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

58’inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol köşeden korneri kullanan Aytaç Kara, ceza sahası içindeki Porozo’ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

64’üncü dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Mert Hakan Yandaş geçti. Mert Hakan Yandaş’ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-1.

80’inci dakikada Tadic’in kendi yarı sahasından gönderdiği uzun topa hareketlenen Batshuayi, kaleci Ali Emre’yi de geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Bu oyuncunun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

90+4’üncü dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen ortada top Yunus Emre Gedik’in eline çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren mücadelenin hakemi Cihan Aydın, VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+6’ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına gelen Batshuayi’nin vuruşunu kaleci Ali Emre kurtardı. Dönen topla tekrar buluşan Batshuayi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.