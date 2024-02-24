Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan'a kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mesaj yayınlayarak Berat Gecesi'ni tebrik etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.