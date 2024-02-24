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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mesaj yayınlayarak Berat Gecesi'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı mask

Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan'a kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun" dedi.

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24 Şub 2024 - 21:21 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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