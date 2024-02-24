Başkan adayı Gökhan Yüksel, projelerini tanıttı

AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Mimar Gökhan Yüksel, Şişli'nin geleceğine dair vizyon projelerini tanıttı. Proje tanıtım toplantısında Yüksel'i Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili MKYK Üyesi Sevan Sıvacıoğlu, milletvekilleri, ilçe başkanları da yalnız bırakmadı.

Şişli için gerçekleştirilecek 37 projenin detaylarının aktarıldığı programda, belediye meclis üyesi adayları da tanıtıldı.

Yüksel, “Sayın başkanımız Murat Kurum'a 31 Mart gecesi Saraçhane'de balkon konuşması yaptırmak boynumuzun borcudur. 30 yıldır yönetilemeyen Şişlimizin 5 yıl daha boşa geçirecek ne zamanı ne de tahammülü yoktur. Şişli Belediyesi S.O.S veriyor" dedi.

ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL HASTANESİ YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Feriköy Millet Bahçesi, spor kompleksi, cephe rehabilitasyon projeleri, amfi kütüphane ve kitap kafe projesi, Nişantaşı Moda Akademisi, Kuştepe Müzik Akademisi, Esentepe Gastrosanat Akademisi gibi projelerini sıralayan Yüksel, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili projesini de açıkladı.

Yüksel, “Şişli Hamidiye Etfal Hastanemiz, cennet mekan Abdülhamid Han tarafından vakfedilmiş Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi'ni Sağlık Bakanlığı'mızın iş birliğiyle yeniden inşa edeceğiz" dedi.

KURTULUŞ'TAN İSTİKLAL'E… CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ

Güven Şişli projesiyle Şişli'yi en güvenilir ilçelerden biri haline getireceklerine dikkat çeken Yüksel, Kurtuluş Caddesi projesiyle de beğeni topladı.

Yüksel, Kurtuluş Caddesi Projesi için “Kurtuluş'tan İstiklal'e sloganıyla tasarladığımız bu projemiz Kurtuluş Caddemizi araç trafiğine kapatarak caddenin bir başına bir de sonuna yapacağımız iki yüksek kapasiteli otoparkla, geçmişte hizmet veren nostaljik tramvayımızı hizmete alıp araç trafiğini kapattıktan sonra da Kurtuluş Caddesi'ni İstiklal Caddesi'nden sonra İstanbul'un en çok turist çeken, tüm dünya markalarının olduğu prestijli bir cadde yaparak cazibe merkezi haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

EN FAZLA ZEMİN ALTI OTOPARKINA SAHİP İLÇE ŞİŞLİ OLACAK

Kültür merkezi projeleri, sosyal tesis projelerinden de söz eden Yüksel, akıllı otopark ve kapalı pazar yeri projelerini de anlattı. Yüksel, “Zemin altı otoparklarının bir katını haftada 1 gün pazar yeri olarak tahsis edeceğiz. Şişlimizin altını otopark yaparak saatlerce park yeri aramaya son vereceğiz. Bu konuda çok iddialıyız. 5 yıl sonunda İstanbul'daki en fazla zemin altı otoparkına sahip ilçe Şişli ilçesi olacak" dedi.

MAÇKA DEMOKRASİ PARKI'NA SEVİMLİ DOSTLAR OTELİ

İş garantili istihdam ofisi, Şişli spor vadisi projeleri, dernek merkezleri, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii ve taziye evi, engelsiz yaşam ve sağlık projelerini de tanıtan Yüksel, evcil hayvan sahiplerinin dikkatini çeken projesini de duyurdu. Sevimli Dostlar Oteli projesi için Yüksel, “İlçemizde yaşayan her iki komşumuzdan birinin evcil hayvanı var. Tüm seyahatlerde onlara eşlik edemiyorlar. Maçka Demokrasi Parkı'mızın içerisinde inşa edeceğimiz 'Sevimli Dostlar Oteli'mizde onları biz ağırlayacağız" diye konuştu.

KUŞTEPE'DE AFET KOORDİNASYON MERKEZİ İNŞA EDECEĞİZ

Yüksel, 25 mahalle 25 kreş projesiyle de her mahallede kreş olacağına, Tarihi Sarnıçlar ve Sanat Merkezi projesiyle Şişli'deki sarnıçların sanat merkezi haline dönüşeceğine dikkat çekti. Çocuklar için oyun sokakları inşa edeceklerini de belirten Yüksel; slim otoparklar, yeni evli çiftlere 50 bin liralık çeyiz desteği, tek tip taksi durakları, okul bahçelerinin altına spor salonu ve yüzme havuzları yapacaklarını da duyurdu. Kentsel dönüşüm ve tapu sorunlarının çözüme ulaşacağını, İkinci Bahar projesiyle emekli evleri inşa edeceklerine vurgu yapan Yüksel, Kuştepe'de Afet Koordinasyon Merkezi inşa edeceklerini de belirtti.

YÜRÜYEN BANT PROJESİ

Şişli'nin coğrafi açıdan düz olmayan bir araziye sahip olduğunu söyleyen Yüksel, 'Yürüyen Bant' projesi için, “19 Mayıs Mahallemizi, Merkez Mahallemize bağlayan 19 Mayıs Caddesi'ni pilot bölge olarak seçtik. Burada ilk yürüyen bant projemizi hayata geçireceğiz ve 19 Mayıs Mahallesi'nin, Meşrutiyet Mahallesi'nin o sorununu da hep birlikte çözmüş olacağız" dedi.