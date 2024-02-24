36 dalış gerçekleştirildi

Bursa Valisi Mahmut Demir Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemir ile kriz merkezinin kurulduğu, Karacabey'in Kurşunlu Mahallesi'ne gelerek, bekleyen gemicilerin yakınları ile görüşüp yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bu arada, Batuhan A isimli geminin çıkartılması için başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasındaki TCG Akın Gemisi'nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu zamana kadar toplam 36 dalış gerçekleştirilen arama ve kurtarma çalışmalarında, 91 saat 31 dakika ROV dalışı, 14 saat 14 dakika dip zamanı ve 44 saat toplam dalış gerçekleştirildiği açıklandı.
Denizhan KARAHANCI/ BURSA,
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.