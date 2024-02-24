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36 dalış gerçekleştirildi

Marmara Denizi'nde seyir halindeyken, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan Batuhan A isimli gemideki, ulaşılamayan 4 mürettebatı arama çalışmaları bugün de devam etti.

36 dalış gerçekleştirildi mask

Bursa Valisi Mahmut Demir Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemir ile kriz merkezinin kurulduğu, Karacabey'in Kurşunlu Mahallesi'ne gelerek, bekleyen gemicilerin yakınları ile görüşüp yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Bu arada, Batuhan A isimli geminin çıkartılması için başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasındaki TCG Akın Gemisi'nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu zamana kadar toplam 36 dalış gerçekleştirilen arama ve kurtarma çalışmalarında, 91 saat 31 dakika ROV dalışı, 14 saat 14 dakika dip zamanı ve 44 saat toplam dalış gerçekleştirildiği açıklandı.

Denizhan KARAHANCI/ BURSA,

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24 Şub 2024 - 21:01 DHA Bursa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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