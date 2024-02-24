Keçiören Belediyesi'ndeki görevi boyunca birçok şey yaptıklarını belirten Altınok, " Bir gecekondu şehriyken Keçiören, bugün Turizm şehridir. Dolayısıyla şunu söylüyoruz sevgili Ankaralılar; Ankara neresi, Ankara devletimizin başkenti. Ankara sıradan bir başkent değil. Vakit artık Ankara vaktidir. Ankara'yı hizmetlerle, eserlerle donatma vaktidir. Belediye başkanı, şehrin beş yılını planlamaz. Belediye başkanı, şehrin geleceğini planlar. Dolayısıyla bizim yaptığımız bir sürü eser var, bir sürü hizmet var. Ankara’mızı sanayinin başkenti yapacağız. Ankara üretecek, Ankara tüketecek. Ankara'yı ticaretin başkenti yapacağız. Akyurt Fuar alanımız var. Şu an maalesef beş yıldır kaba inşaatı bitmiş öyle duruyor" ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanat alanında da Ankara'ya hizmetleri olacağını vadeden Altınok, "Biz ne yaptık? Altınok fani, hepimiz faniyiz. Atatürk Cumhuriyet Kule'mizi başkentimize kazandırdık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında maalesef Ankara'da Milli Mücadele Müzemiz yoktu. Onun da açılışını yapacağız. Konserler yaptı, tamam. Konser ne oldu? İstanbul'dan sanatçılar geldi, Ankara'dan parayı aldı ve İstanbul'a döndü. Ankara'da ne kaldı? Ankara bunu hak etmiyor. Ankara'yı müzeler şehri yapacağız. Teknoloji merkezleri, spor merkezleri, kütüphaneler bunların tamamını yapacağız. Bir kütüphane şehri yapacağız Ankara'mızı" diye konuştu.

Kaan ULU- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,