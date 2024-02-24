Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı, ülkemiz sendikal hareketinin yetiştirdiği değerli sendikacı Pevrul Kavlak, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etmiştir. Merhum Genel Başkanımız için yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde bir tören yapılacak, ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecektir."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.