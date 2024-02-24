Beşiktaş, Arda Berk Özüarap ile sözleşme imzaladı

.Siyah-beyazlı kulübün Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde genç sağ bek Arda Berk Özüarap ile bir araya gelirken oyuncu ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2018 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde sürdüren, Arda Berk Özüarap ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arda Berk Özüarap’a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.