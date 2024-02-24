Teklifini reddeden kız arkadaşının evini yaktı

Olay, önceki gece, Gebze ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan U., bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı S.K. ile barışmak istedi. Batuhan U., teklifini reddeden eski kız arkadaşının oturduğu evin etrafına benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmalarıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Batuhan U.'nun evin etrafına benzin döktüğü anlar yer aldı. Batuhan U.'nun önce ağzındaki sigarayı yaktığı, benzini tutuşturmasının ardından olay yerinden kaçtığı da görüntüde yer aldı. Olayla ilgili inceleme yapan polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan Batuhan U., gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan Batuhan U.'nun barışma teklifini reddeden S.K.'nin; polise verdiği ifadede, olay günü, gündüz saatlerinde şüphelinin kendisine, 'Senin evini yakacağım. Bu akşam ayakkabılarını içeri al' mesajını attığını ama kendisinin mesajı olay sonrasında gördüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen Batuhan U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.