İmamoğlu bugün Fatih Kocamustafapaşa Meydanı'nda binlerce kişiye seslendi. İmamoğlu'na CHP Fatih Belediye Başkanı Mahir Polat ve partililer eşlik etti. İmamoğlu, "Müstakbel rakibime üzülüyorum. Kim ne derse onu söylüyor, kim ne verirse onu söylüyor. Bazen doğruları söylüyor. 'İmamoğlu anca söylediklerinin yüzde 87'sini yapabildi' diye. Arkadaşlarımı çağırdım, 'Siz bana yüzde 83- 84 dediniz tekrardan hesaplayın' dedim. Hesapladılar, bir tek o konuda yanılmadı. Yüzde 87 çıktı. Müstakbel aday ne yapıyor? Arkasında bir kişi olmadan bir şey diyemiyor ona bağımlı olduğunu söylüyor. Bir şey söyleyemiyor. Ağzına Kanal İstanbul'u alamıyor. Spiker diyor ki ona 'Efendim Kanal İstanbul konusunda ne düşünüyorsunuz?'. Diyor ki 'Biz ne dedik size İstanbul'un gündeminde olmayanlar bizim de gündemimizde yok'. Tekrar soruyor ama ona demişler ki 'sakın kanal deme'. 'İstanbul'u de ama kanalla birlikte deme'. Öyle demişler. İşi zor. Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.