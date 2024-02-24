Kaza, öğle saatlerinde, Zafer Mahallesi Nasrettin Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. Eskişehir yönünde giden Doğan K. (70) yönetimindeki 26 KR 027 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek için bulvarda yürüdüğü değerlendirilen Asım Onaran'a çarptı. Onaran, çarpmanın etkisiyle savrulup düştüğü yerde hareketsiz kaldı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onaran'ın olay yerinde öldüğü tespit edildi. Otomobilin sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asım Onaran'ın cenazesi, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazanın yaya üst geçidinin yakınında meydana geldiği görüldü. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
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Polatlı'da feci kaza
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bulvarda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Asım Onaran (81), hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.